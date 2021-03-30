《商情》需求轉強 期銅電子盤反彈上揚 14:332021/03/30 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國進入傳統旺季，對銅礦需求轉強，因此提振周二(3/30)期銅電子盤反彈上揚。 截至台北時間13:40，周二倫敦金屬交易所(LME)三月期銅上漲0.4%，報每公噸8902美元。(商品行情網) 《其他電子》外資喊上310元 貿聯-KY有元氣 設計鬼才邱炫達 榮獲2020 A’DESIGN AWARD一銀二銅！細膩創造有故事的空間 (時報資訊) #上揚 #期銅 #轉強 #電子盤 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》神龍擺尾 台股寫收盤新頁 14:502021/03/30 財經 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:092021/03/30 財經 《商情》供應緩解 周二穀物電子盤全收黑 11:262021/03/30 財經 專家傳真－兩岸半導體發展 消長趨勢難變動 04:102021/03/30 專題周報 自行車雙雄競價 早盤續創新高價 10:462021/03/30 財經 面板族群走強 台股早盤平盤附近震盪 11:302021/03/30 財經 《期貨》三大期指全開高 4月台指期漲61點 09:102021/03/30 財經 《台北股市》清明節後外資動向 市場屏息以待 09:442021/03/30 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走升 11:262021/03/30 財經 《台北股市》盤中焦點股：長科＊、凌通、晟德、中環、誠美材、潤弘 10:182021/03/30 財經 《電子零件》載板供給缺到2023年 南電獲外資喊上430元 12:172021/03/30 財經 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 鴻海去年EPS 7.34元 呈三率三降 - 財經 - 工商 財神來了 威力彩3.68億元頭獎 一注獨得獎落台中 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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