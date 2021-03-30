因中國進入傳統旺季，對銅礦需求轉強，因此提振周二(3/30)期銅電子盤反彈上揚。

截至台北時間13:40，周二倫敦金屬交易所(LME)三月期銅上漲0.4%，報每公噸8902美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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