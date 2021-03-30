英業達(2356)今舉行線上法說，公司2020年全年EPS為2.1元，將配發1.85元現金股利，配息率達88%，配息率為歷史新高。以今天收盤價27.5元計，殖息率為6.6%。去年公司毛利率和營益率較前一年小幅下滑，毛利率為4.2%，營益率為0.9%。ROA為3.6%，ROE為11.4%。

英業達去年PC/NB的營收占比逾5成，伺服器持平約3成，智慧型裝置去年營收占比下滑至14%左右。在業外部分，去年全年的業外收益約59億元。智慧型裝置對獲利的貢獻要到第2~3季才會較為明顯。

(時報資訊)