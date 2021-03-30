《電腦設備》英業達去年EPS2.1元 擬配息1.85元 14:332021/03/30 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英業達(2356)今舉行線上法說，公司2020年全年EPS為2.1元，將配發1.85元現金股利，配息率達88%，配息率為歷史新高。以今天收盤價27.5元計，殖息率為6.6%。去年公司毛利率和營益率較前一年小幅下滑，毛利率為4.2%，營益率為0.9%。ROA為3.6%，ROE為11.4%。 英業達去年PC/NB的營收占比逾5成，伺服器持平約3成，智慧型裝置去年營收占比下滑至14%左右。在業外部分，去年全年的業外收益約59億元。智慧型裝置對獲利的貢獻要到第2~3季才會較為明顯。 (時報資訊) #英業達 #EPS #配息率 #智慧型裝置 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 顏炳立：政策打房是「錦衣衛出來了」但不會錯殺剛性需求 - 財經 - 工商 長榮卡運河6天大亂全球 供應鏈恢復要花10倍時間 - 財經 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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