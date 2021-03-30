社工日即將於4月2日登場，新竹縣政府30日表揚縣內6資深社工，縣長楊文科感謝6名社工包含熊文玉、潘淑媛、李佳惠、黃錦玲、江秀慈以及陳秀鳳，她們協助、關懷邊緣家庭、弱勢家庭的兒童及青少年，甚至是受暴婦女，有如人間菩薩。

熊文玉、潘淑媛、李佳惠均服務於台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所，熊文玉、潘淑媛年資超過27年，李佳惠亦有22年8個月之久；黃錦玲、江秀慈則分別在台灣世界展望會擔任社工督導及社工，年資亦分別22年、19年，陳秀鳳則在現代婦女教育基金會駐新竹地院家暴服務處暨家事服務中心，擔任社工專員，年資已有24年。

6名社工年資深、經驗長，均在兒童、青少年、受暴婦女領域服務，由於長期照顧社會邊緣，也曾遭受恐嚇、威脅，或是被孩子仰賴如家人，將名字及電話設為緊急連絡人，也有社工在協助受暴兒少遠離酗酒或家暴家長時，遭到暴力相逼，不過為了保護孩童，社工也不能退縮。

也有社工在服務具有黑道背景的家庭，協助孩子脫離環境、爭取不同生活的時候，遭到不同幫派的黑道尋仇，驚險的和受助家庭一起躲藏，直到脫困獲救。

儘管工作風險高於一般行業、長期見證社會的黑暗面，社工們依舊協助受助人、受助家庭不輟，轉介社會資源，也期望能幫孩子擁有不一樣的未來。楊文科、社會處處長李國祿也感謝這群社工們長期的付出，協助在社會黑暗中生活的孩子，走出角落。

(中時 )