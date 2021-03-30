警方先將老婦帶到所內休息，並買來餐點讓她飽餐一頓。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市72歲葉姓老婦因電動車沒電，日前晚間獨自推車要從外埔返回豐原，員警獲報後不忍老人家辛苦，將她帶回所內暫時安置，並連絡家屬前來。所長紀適華見婦人飢腸轆轆，便外出買餐點讓她飽餐一頓，家屬感到十二萬分謝意。

大甲警分局表示，外埔分駐所28日19時接獲民眾報案，稱外埔區三環路有老婦人推著電動車，警員鄭吉男、洪健偉立即趕往現場。

葉姓老婦28日下午騎乘電動車到鎮瀾宮參拜後，要從外埔返回豐原，未料電動機車沒電，在身上沒帶手機狀況下，只好自行推著電動車，路程估計也有10餘公里。

警方不忍葉婦辛苦推的沉重的電動車，立即聯絡家屬，並將電動車放置適當位置後，隨即帶老婦返所休息。

外埔分駐所所長紀適華見葉婦至所向前關懷詢問，才曉得她尚未吃飯，忍受肌餓推著電動車往上坡處行走，遂主動到便利商店買熱食給葉婦補充熱量，家屬到場後，非常感謝警方即時協助。

紀適華呼籲，若家中有長輩外出，可協助攜帶手機或在身上配戴足以證明身分之手環、項鍊或鑰匙圈，上面寫上聯絡電話，方便尋獲人員得以聯繫。

(中時 )