台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，當民進黨「被體制化」，修憲還有看頭嗎？因為黨內都知道，蔡英文總統才是修憲的最高指揮官，「一切聽總統的就對了」，大陣仗搞一個修憲小組，只是方便敲鑼打鼓罷了。

游盈隆今在臉書指出，好萊塢電影「刺激1995」中一段段關於受刑人「被體制化」（institutionalized)的現象描述，和目前執政的民進黨的遭遇有幾分像。劇中人瑞德說：「這些監獄的牆很有趣，一開始你恨它們，然後你習慣它們，時間一久，你轉而依賴它們。那就是「被體制化」的意涵。

他說，民進黨的前身是「黨外民主運動」，一開始追求的是解除戒嚴、開放黨禁、報禁、廢除萬年國會、人民直選總統、台灣主體性等等，簡單地說，就是自由化、民主化、本土化（台灣化）。當時，高舉與國民黨「外來政權」完全不同的價值信念，民進黨信誓旦旦，要進入體制，徹底改變國民黨黨國體制。

他說，如今，民進黨不但已經進入體制三十多年，且執政13年，其中完全執政5年，目前還在執政。民進黨是改變了體制，還是被體制改變？「我的答案是：都有」。民進黨進入體制，的確改變了一些體制，但也接受了某些既有的體制。

他說，他來改寫這段話：「（民進黨）一開始恨國民黨黨國體制，然後逐漸習慣黨國體制，時間一久，轉而依賴這個體制，沒有這個體制，就不知道怎麼玩下去」，這就是民進黨「被體制化」的意涵。

他指出，以修憲為例。2021春天，民進黨將啟動暌違已久的修憲工程，到目前為止，根據立法院長游錫堃的說法，民進黨提出的修憲案只有一個，「18歲公民權」。由此可見，凡涉及兩岸敏感政治神經的修憲議題，如國名、國土、國旗、中央政府體制、國會選舉制度、修憲程序等等重大議題，通通出不了民進黨大門。

他說，因為黨內都知道，蔡英文總統才是修憲的最高指揮官，「一切聽總統的就對了」，大陣仗搞一個修憲小組，只是方便敲鑼打鼓罷了。

他指出，國民黨對修憲目前看來不會有什麼反對的意見，因為民進黨不修中華民國憲法，豈不正中國民黨下懷。但國民黨如果基於黨的利益，反對「18歲公民權」，也不足為奇。民進黨不允許在野黨「公投綁大選」，自己卻尋修憲的路去獨佔「公投綁大選」，為2022超前部署，一湔前恥。「光這一點，在野黨就可以翻臉，理直氣壯地反對任何修憲案了」。

他認為，修憲到時候很可能就破局收場，一事無成，接著又是兩大黨毫無建設性的口水戰了。

他說，民進黨呢？為什麼這麼快就失去理想性？為什麼這麼快就集體陶醉在所謂的「執政價值」中？是誰搞出來的？誰該負責呢？這是一個複雜的歷史現象，值得探究。

(中時 )