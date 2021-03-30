亞洲水泥30日宣布，已經通過國際上嚴格的科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative，SBTi）審查，成為全球第四家完成減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫2℃以下（well-below）的水泥公司。

亞泥總經理李坤炎表示，亞泥始終不忘初衷、追求卓越，會不斷以新技術，降低資源耗用，與自然相處，達到友善環境目標。

SBTi是由碳揭露專案（CDP）、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute）以及世界自然基金會（World Wildlife Fund）所共同發起設立，以達成全球控制暖化趨勢在2℃之內的總碳排為基礎，促進企業採取更科學的方式達到節能減碳。

李坤炎指出，隨著全球暖化和氣候變遷問題日益嚴重，亞洲水泥致力推動綠色生產製程，降低環境衝擊，亞泥的科學減量承諾，是將2019年設定為基準年，承諾到2025年，包括台北總公司、新竹廠、以及花蓮廠，範疇一加範疇二的水泥膠結材料排放強度降低8％，相當於減少超過25.8萬噸的溫室氣體排放量。

為了達到這個目標，亞泥朝兩大方向落實減碳行動。首先，積極推動循環經濟，減少天然礦物與燃料的使用，改由其他產業已煅燒過的高鈣含量廢棄物或副產品作為替代原料，以及含生質物的廢棄物作為替代燃料。

另外，則是在製程中，藉由科學的精算，調整石灰石摻用比例，減少使用高排碳量的熟料，以國際ASTM C595水硬性混合水泥標準為例，水泥中石灰石摻用上限為15％，亞泥目前部份外銷的水泥，已參照國際標準生產，以符合世界節能減碳趨勢。

李坤炎強調，亞泥有信心逐年減少排碳量，超前SBTi設定時程，提早達標。根據統計，光是2020年，亞泥使用替代原、燃料共計23.9萬噸，總減碳量約6萬噸，相當於160座大安森林公園一年的碳吸附量。

亞泥重申，2020年五月，亞泥花蓮廠獲得國際肯定，取得ISO14067產品碳足跡標準、ISO14046產品水足跡標準，以及BS8001循環經濟商業模式成熟度取得最佳化（Optimizing）等級，成為全球水泥業第一家，同時取得循環經濟標準以及水泥產品碳足跡、水足跡認證的水泥企業；也是國內首家以生命週期概念，從原料、製程到產品，完整盤查產品碳足跡的水泥業者。

亞泥更參與全球水泥及混凝土協會（Global Cement and Concrete Association，GCCA），與全球40家主要的水泥同業，共同承諾2050年水泥及混凝土達到碳中和的願景目標。李坤炎強調，亞泥早已建構完整因應策略，會實際做好氣候變遷管理行動，落實節能減碳、打造綠色家園、強化生態教育、達到環境永續。

(工商 )