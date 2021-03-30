台大政治系教授王業立（右）頒發受獎委員「口袋國會推薦書」給優良立委蔣萬安（左）。（鄭任南攝）

「口袋國會」今天公佈第十屆第2會期優良優質立委名單，國民黨立委蔣萬安、謝衣鳯在全院跟委員會表現都很優異，獲口袋國會選為「問政4A優質委員」，國民黨立委洪孟楷也獲選問政3A優良委員。這是首次民進黨委員沒獲得口袋國會全院推薦的一次。

口袋國會也根據各委員會的個別表現，選出內政：賴惠員(民)、林思銘(國)、張宏陸(民)、鄭天財(國)；司法及法制：李貴敏(國)、蔡易餘(民)、鄭麗文（國）；外交及國防：羅致政（民）；社會福利及衛生環境：蔣萬安（國）；教育及文化：賴品妤（民）、張廖萬堅（民）；經濟：賴瑞隆（民）、謝衣鳯（國）、蘇治芬（民）。

口袋國會指出，雖然民進黨立委以優勢人數在國會過半，但是根據口袋國會的各項指標觀察，國民黨立委在全院評比中表現優於其他政黨委員。委員會部分，獲口袋國會推薦的委員，民進黨獲選優良以上評價立委的人數和比例都勝過其他政黨。而黨團提案評比部分，時代力量和台灣民眾黨，在平均總提案量、平均全文提案量、平均部分條文提案量，都大幅領先其他黨團，可以看見小黨委員用心問政的努力。

口袋國會指導委員會召集人王業立表示，第十屆第2會期全院獲得推薦的委員人數較少，並且是首次沒有民進黨委員獲得全院推薦，而交通與財政委員會的受推薦委員亦從缺。根據口袋國會的評鑑紀錄，審查預算的會期，委員在提案和質詢的表現，可能因為要分力審查預算而受到影響，未來口袋國會可能要思考，是否有評量的指標，可以讓在委員審查預算的問政摽現，也讓民眾看見。

台大政治系張登及則強調，在黨團指標方面，可以看見小黨團的提案標現，遠勝於傳統的兩大黨，一方面是因為小黨委員必須透過黨團才有提案成功的可能，另一方面是否表示大黨黨團比較鼓勵委員個別提案，黨團則較弱化提案的功能？此外執政黨在這次完全沒有任何黨團提案，突顯執政黨黨團自主性的問題，究竟執政黨黨團是要完全附議行政單位的法案，還是執政黨團仍有空間可以提案表達黨團自主的立場？這是後續值得繼續觀察和討論的問題。

(中時 )