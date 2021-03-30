清明連假即將到來，不少民眾都開始掃墓事宜。一名新婚人妻表示，今年第一次在夫家幫忙拜拜，，從早忙到晚讓她精疲力盡，不解為何媳婦就得幫忙夫家祭拜，「娘家這邊都沒拜過，憑什麼嫁過去就要跟著拜」，並將其PO上網，希望大家替她想辦法。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，結婚不到一年，今年碰巧遇到清明節，第一次在夫家幫忙拜拜，一早就得準備相關物品、拜拜、應付親戚及長輩、做飯，她累到臉部沒有一絲血色、雙眼放空，即便婆家人看到她已疲憊不堪，卻只丟一句「妳看起來很累耶」。

原PO表示，夫家已故的長輩，在她與老公認識時就已經過世了，「為什麼我也要跟著拜？我明明跟你們不同姓，為什麼還要拜祂們，娘家這邊都沒拜過，憑什麼嫁過去就要跟著拜？」她認為每個人都是獨立個體，自己的家庭自己照顧，憑什麼兩種價值觀？並希望網友能替她集思廣益，或是分享過來人革命成功的方法，「明年清明節真的不想再把自己當成狗了」。

貼文曝光，不少人也提供解決辦法，包括生理期不能拿香、宗教信仰不同無法拿香、請老公出面處理、菜可以買現成，一兩道用煮的就好了等，但最佳建議還是與老公溝通，找尋解決方式。

不過大部分的網友認為，婚前應該就知道夫家的信仰、習慣，若有疑問一開始就該提出自己的想法，如果真的不願意，就請老公幫忙處理，但自己也要稍微讓步，不要讓老公感到為難。

(中時新聞網)