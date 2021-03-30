台股今日開盤漲14.34點，在台積電(2330)有壓之下，指數一度翻黑，落在平盤處狹盤整理，盤中面板、載板、散熱族群聯袂揚升，帶動多頭人氣，尾盤在買盤推升下，終場加權股價指數收在為16554.9點，續寫收盤歷史新高，上漲78.93點，成交值為3107.93億元，OTC指數收在206.16點，上漲1.82點，成交量為885.37億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前維持創高走勢未變，在季底作帳及投信拉抬拚績效的情形下，今日OTC指數創新高，表現優於大盤。雖然台股量並未放大，但個股股價維持上漲，在基本面漸漸走強、資金行情仍在，和美國後續的政策之下，台股仍猶有可為。目前台股量能不夠，需留意量價背離的情形，操作上逢低買進較保險，明日需留意是首季的最後一天，留意是否有作帳標的被結帳的情形發生。

盤面上，台積電600元關卡得而復失，終場收在597元，下跌0.33%；鴻海(2317)今將辦線上法說會，收在129.5元，漲幅0.78%；ABF載板成為盤面主流，南電(8046)收在356元，創近15年新高價，漲幅7.23%、景碩(3189)多頭強勢，股價站上6年多來的新高，收在105.5元，漲幅4.98%；散熱廠也是人氣焦點之一，健策(3653)反彈一度逼近300元，今日收在295.5元，漲幅達7.07%。

若是從籌碼面來觀察，在現貨市場，外資昨日連續兩日買超，而在期貨方面，外資昨日回補空單2000多口，整體淨空單口數回到2萬口左右，外資在期現貨都偏多調整。台股將持續高檔震盤整理，操作上不宜追高，不妨留意PCB、IC設計等族群。

清明長假將至，美國十年債殖利率短線整理後，仍有創新高的風險，加上美元指數突破中期下降線，資金面有壓，須防台股震盪的風險。新冠疫情漸緩，FED維持寬鬆政策不變，全球經濟可望復甦，長期來看仍有利台股維持向上趨勢。

(時報資訊)