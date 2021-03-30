嫌犯駕駛的白色休旅車車頭幾乎全毀。（陳鴻偉翻攝）

北市警方30日下午1時許，在萬大路、富民路臨檢時，46歲林姓竊盜通緝犯開車試圖逃逸，警方隨即開車追逐，並連開8槍試圖制止。（陳鴻偉翻攝）

北市警方30日下午1時許，在萬大路、富民路臨檢時，46歲林姓竊盜通緝犯開車試圖逃逸，警方隨即開車追逐，並連開8槍試圖制止。（陳鴻偉翻攝）

北市警方30日下午2時許，在萬大路、富民路臨檢時，46歲林姓竊盜通緝犯發現警方後，竟然加速逃逸，警方隨即開車追逐，並連開8槍試圖制止，車子最後來到南寧路時，林的車子陸續撞上警車及公車，最後被警方攔下，在他車內起獲1把槍枝及12發子彈，另有少量毒品，現正帶回警局偵訊中。

林姓嫌犯駕車逃逸，警方一路追逐，先在萬大路、富民街口開5槍，追到和平西、南寧路再開3槍，林男駕駛的白色休旅車陸續撞上警車及公車後停下，車頭整個變形、幾乎全毀；保大一中警網下午在萬大路臨檢，攔下林男車輛時，他卻突然加速逃逸，警方隨後驅車追逐，並在萬大路423巷朝他的車輪開了5槍，又在和平西路3段開了3槍，但均未擊中。

林的車子最後在南寧路遭警車攔住，但也陸續撞到1部公車及計程車，警方隨後將林逮捕，在他車上起獲槍械及毒品，鑑識人員也到場採證，全案正由警方擴大偵辦中。

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(中時 )