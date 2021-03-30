今天(30日)晚間6點30分，味全作客桃猿系列賽展開，雙方本季二度交手，上一回合樂天主場以４比７不敵味全吞敗，今日樂天派出洋投霸林爵要來對決龍將土投林子昱，希望延續連勝氣勢也拿下隊史一軍屠龍首勝；最近桃猿男兒主力打線遇傷兵潮，「小胖」林泓育今晚賽事是否有機會歸隊助攻，值得關注，在重點紀錄方面，味全龍今天極有可能在桃園棒球場完成隊史千盜。

本週五(4月2日)起還有統一獅主場迎戰味全龍系列賽三戰，本季統一對味全尚未吞敗拿下二連勝，而根據輪值，火球男徐若熙很有可能登板演出，首次交手統一獅，徐若熙開季三場先發飆出26K讓人驚豔，但因為都未投滿五局也因此首勝尚未開胡，本週踢館統一獅令人期待他又會有什麼紀錄突破，而統一面對「天使熙」的到來，也要延續本季屠龍氣勢。

，本週樂天桃猿、統一獅兩隊主場一共8戰賽事以及11場日職直播，滿滿棒球讓大家看好看滿，請鎖定ELEVEN體育家族轉播平台，線上可訂閱官方APP，所有賽事一次入袋，還有三天回看讓球迷不漏接任何精彩時刻。

日本職棒方面，今日起一共11場賽事，本週有四場東北樂天金鷲的賽事，台灣球迷敬請鎖定，為旅日台灣投手宋家豪集氣加油；日本職棒太平洋聯盟一共六隊：北海道日本火腿鬥士、東北樂天金鷲、埼玉西武獅、千葉羅德海洋、歐力士猛牛、福岡軟體銀行鷹，超過兩百場的賽事，請鎖定ELEVEN體育家族轉播平台。

(中時 )