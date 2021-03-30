東元集團第三代菱光董事長黃育仁29日提出四席獨董及三席董事候選人名單，爭取外資及股東支持，獲英國Silchester International Investors LLP具名表態支持，將持有其5.3％將支持黃育仁，成為首家表態黃育仁的外資。外資目前持有東元股份25％，黃育仁團隊還將爭取其他外資支持。

東元5月25日股東會，將全面改選七席董事、四席獨董。菱光科技29日提名東元四席獨立董事及三席董事候選人，台灣機械工業公會名譽理事長黃博治家族是東元創始股東之一，上週簽字發聲明表態全力挺黃育仁，黃博治長子東元總經理室特助黃立聰、菱光科技董事長黃育仁、光菱電子董事長方頌仁三人列為東元董事候選人。獨董名單則有前資誠聯合會計師事務所副總經理李明萱、全球人壽公司董事律師劉積瑄、與外資關係良好的孫又文、台南幫旗下環球水泥第四代侯智升。爭取外資及股東們支持。

英國Silchester International Investors LLP具名表態，其持有5.3％將支持黃育仁。

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