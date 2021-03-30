「這是本月電費計算明細請您核對！」走進台電公司台北南區營業處，在門口處即已聽見爽朗的對話聲，欣茹正在細心回覆民眾電費計算的疑義，坐在辦公椅上的欣茹乍看之下與常人無異，惟獨電腦桌旁有支前臂拐，走近才發覺她的雙腳截肢需穿戴義肢才能移動。

原來欣茹9歲意外遭火車拖行歷經多次病危通知，卻逃不過雙腳截肢的命運，這也粉碎她的運動夢，開啟了14年的低潮。由於雙腳障礙在學校備受同儕歧視，使得欣茹求學過程並不快樂，因此在景美女中畢業後，決定不再繼續升學。所幸後來遇到先天肢障的老公，他熱愛運動、開朗的性格，欣茹逐漸轉念重新接受障礙者的身份。

83年順利考進台電工作，主管考量她行動不便，便安排電腦文書工作給她，座位也在入口處，但仍舊因移行的不便與身體長時間坐姿所造成的不適，在工作上產生困擾與阻礙。所幸新北市三重區身障職業重建中心得知欣茹的困境後，主動導入勞工局職務再設計團隊，由專家與任職單位主管共同量身透過人體工學與不適原因評估後，在座椅上特別加裝減壓坐墊，並在辦公室門口增置一台專屬電動輪椅，整體強化欣茹的工作能力與效率，協助欣茹自信地投入工作。期間更得到台電產業工會推薦獲頒新北市模範勞工殊榮，也激勵了許多相同處境的身障者。她還跟同為障礙者的先生和兒子，組成3+2舞蹈團，用輪椅舞舞出不同的人生。

勞工局長陳瑞嘉表示，為了協助雇主與身心障礙朋友克服就業障礙，提升工作效率，新北市每年服務超過百位身障者進行職務再設計，內容包括職務規劃、工作環境改善與輔具調整，這些小改變，就是身心障礙者職務再設計服務的精髓，勞工局更提供雇主每年每案最高10萬元補助，歡迎企業雇主與身障朋友提出申請，讓身障者也能透過工作建立自信、回饋社會。

(工商 )