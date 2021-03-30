環球水泥廠的大車出入頻繁，且當地道路狹窄，沒有路肩，恐造成交通上的問題。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

因為不堪大型車輛進出，造成居民安全隱憂，燕巢區鳳雄里長陳明發30日號召民眾到環球水泥公司陳抗，要求進出的貨車噸位降低，降低車禍疑慮。廠商允諾改善。岡山警方將設立巡邏箱，並加強取締超載等情事。

當地鳳龍巷約30多名民眾上午到環球水泥公司前抗議，廠商出面接受陳情，允諾將改善大車進出情形。

陳明發表示，有些里民在此以居住40多年，環球水泥僅建廠20多年，卻讓當地民眾飽受空汙、噪音及交通威脅，路面也常被大貨車壓壞，曾有民眾就因鳳龍巷橋下箱涵崩裂，騎機車經過時摔車骨折。他質疑，大車出入頻繁，莫非要等產生A1事故再來補救？

當地居民提出6點訴求，包含要求混泥廠向台糖租地自設預拌車通道、認養鳳龍巷道路，並每日用水清潔。以及上下班時間儘量不要出車，混泥廠出入口，公司要派員交通指揮，希望岡山分局設巡邏箱加強超載等違規取締。

岡山分局交通組表示，會依民眾訴求新設巡邏箱，並加強對紅線違停、超載，以及未依標誌標線行駛的大車進行取締。警方並籲請大車依造規定路線行駛，如要變更路線行駛，請先向警方申請變更，勿做違規行為，避免意外發生。

高雄市交通局說，經查，目前環球水泥廠僅能從鳳旗路進出，經現場討論，請水泥廠1周內先做好自主管理（時段進出、派員指揮交通等），並請警方加強巡邏違規取締工作，至於降低車輛噸位涉及道路下方箱涵載重，將於下次會勘請水利局等單位與會討論。

至於砂石車專用道，及全面認養道路等，則請環球水泥廠攜回研議，於下次會勘時說明。

(中時 )