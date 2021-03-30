「食旅中彰－午茶生活節」不僅提供業者們交流合作的機會，一系列的活動也讓遊客能體會最優質的特色午茶沙龍。(參山處提供／吳建輝彰化傳真)

台中市國際觀光發展協會30日串連中彰30觀光業者，齊聚彰化縣北斗鎮「田野勤學」舉辦「午茶沙龍示範交流工作坊」，舉行食農教育與在地觀光休閒農業的交流會，還找來北斗在地科技農夫陳光鏡分享反向種豆的故事，參山處代理處長曹忠猷表示，盼彰化多元豐富的產業特色，讓遊客有「越在地、越國際」的觀光體驗。

《食旅中彰－午茶生活節》由交通部觀光局與參山國家風景區管理處補助，由中彰區觀光聯盟共同辦理，目的在打造中彰區域的觀光品牌，將中彰地區的食旅資源進行盤點與整合，包括觀光工廠、伴手禮、糕餅、特色午茶、文創、社區等等。

參山處代理處長曹忠猷說，彰化首場的午茶沙龍示範交流，號召30餘家中旅由彰業者齊聚交流，讓在地業者在見習旅程中，得到新的啟發，讓企業共好，向彰化擁有豐富的產業特色，像是花壇茉莉花、二林葡萄酒、大城小麥等等，都是適合包裝呈現屬於彰化在地精神的午茶沙龍。

中彰區域觀光聯盟總召，同時也是台中市國際觀光發展協會理事長柴俊林說，中彰區域觀光聯盟總召柴俊林說，午茶沙龍百百種，如何運用自己的優勢，並加入業者獨特的文化元素，讓消費者可以感受到店家的品牌溫暖。(吳建輝攝)

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林說，午茶沙龍百百種，如何運用自己的優勢，並加入業者獨特的文化元素，讓消費者可以感受到店家的品牌溫暖，所有業者不私藏的示範與分享，凝聚共識並碰撞出成長的契機，也會日後合作奠定下深厚的基礎。

「食旅中彰－午茶生活節」不僅提供業者們交流合作的機會，一系列的活動也讓遊客能體會最優質的特色午茶沙龍，4月開始就有芬園登傑的冒險農園、八堡圳巡禮黑泥田拔河比賽等等，民眾可以到「食旅中彰－午茶生活節」官網報名體驗。

(中時 )