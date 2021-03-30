瑞典服飾大廠H&M因拒用新疆棉，引起軒然大波，股價受到牽連持續下跌，不少國外服飾品牌遭大陸網友抵制，反而讓大陸服飾品牌受惠，上海美特斯邦威與日播時尚事發後勁揚33%，美特斯邦威更有望擺脫下市危機。

H&M過去抵制新疆棉的聲明遭大陸網友翻出，引起大陸官民撻伐，極端的網友更砸毀H&M的招牌洩憤，風波越演越烈，包括Nike、Adidas、Zara及Burberry等國際大廠都受到波及。

根據美媒報導，新疆棉抵制風波反應在股市上，並呈現東西方兩種截然不同的走勢，多家西方品牌在事發後股價持續下跌，大陸境內廠商則出現逆勢上揚情形，上海美特斯邦威與日播時尚事發後勁揚33%，成為上周三事件發生後，大陸A股漲幅最大的股票。

值得一提的是，上海美特斯邦威去年10月曾表示，2020年集團遭受多達8.2億人民幣（1.25億美元）的虧損，且已是連兩年虧損，可能觸發證券交易所的下市風險警告；日播時尚則在1月發布虧損警告，理由是新冠肺炎疫情導致銷售下降造成集團一次性虧損。

新疆棉風波意外讓兩家大陸服飾品牌暫時脫離困境，恐怕也是始料未及，不過西南證券分析師Zhang Gang，則不看好股票後市，強調民族主義情緒的投機性買盤是非理性的，且是無法持續，這波公司營運與股票成長展現了投機性。

(中時新聞網)