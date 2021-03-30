警方查扣到電腦、手機等贓證物。（林郁平攝）

刑事局偵查第二大隊從165反詐騙平台過濾情資發現，有詐騙集團在網路上盜取美女照片，在IG、臉書、LINE、WECHAT等不同網路社群及通訊軟體註冊假帳號，隨機找男網友搭訕，以投資期貨、ETF權證等名義，謊稱「保證獲利，1至2天便有10-30％利潤」進行詐騙，經報請台北地檢署指揮偵辦，與北市信義分局、新北市海山分局共組專案小組，24日前往中山區詐騙機房攻堅搜索，當場逮捕19歲張姓男子等5名嫌犯，其中一嫌還是17歲高職生，初估該集團在短短一個月間，得手100多萬元。檢方複訊後聲押張嫌等4人獲准，未成年嫌犯責付。

警方調查，這群9年級嫌犯先以美女身分與被害人聊天，但會要求排除沒有錢的學生或「8＋9」年輕人，以免浪費時間，然後再慢慢導入投資話題，並引介「數據師」說明投資流程，一開始哄騙被害人先投入1000元至3000元不等金額，1天後詐欺集團會先給予10％利潤，並讓被害人成功領回投資金額，待時機成熟後，「數據師」會推出新人優惠方案，有10萬元、20萬元30萬元及40萬元方案，其中40萬元更保證獲利161萬元以上，誘使被害人投入更多金額，等被害人支付大筆金額後，再以出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金。

嫌犯要求不要找學生及年輕人，以免浪費時間。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方指出，詐團使用「dgc.mxproo.com」(MXPro多元化資產管理)、「bke.zeax8.com」(ZEAX)等假投資網站，進行假投資、真詐騙。（林郁平攝）

該詐團使用「dgc.mxproo.com」(MXPro多元化資產管理)、「bke.zeax8.com」(ZEAX)等假投資網站，在網站內顯示虛假投資標的指數，營造聽取「老師」投資指示即可獲利的假象，令被害人在網站上看到獲利金額龐大，但全都是詐騙話術及假象，獲利金額均無法兌現。

警方清查，目前至少有10人被害，一名上班族被騙80萬元最高，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦，刻擴大追查詐團幕後主嫌。

(中時 )