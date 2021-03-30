竹東河濱生園生態池缺水變「青青草原」。（羅浚濱攝）

竹東河濱生園生態池以往的美景。（羅浚濱攝）

頭前溪竹東河濱公園有3處生態池，往年每到夏季都出現蓮花盛開景象，因水源不穩定及乾旱變成「青青草原」長達5年，水公司補助901萬元辦理員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程，30日由立委孔文吉及鎮長張順朋等人熱鬧動工，預計5月完工後引放流水進生態池，再現荷花美景。

張順朋表示，河濱公園生態池陸化後失去教育功能，更不復見荷花盛開美景，如何復育生態池，首先需要解決水源問題，鎮公所團隊認為可利用上方水公司員崠淨水廠，埋設管線引入放流水。

張順朋感謝縣議員張益生請立委孔文吉和林思銘協調後，水公司同意補助901萬元，在員崠淨水廠埋設1公里多的明、暗管引入放流水，讓生態池恢復生機，也達到水資源再利用的目的，使竹東河濱公園成為「春天賞櫻，夏天賞荷」的旅遊景點。

水公司三區處處長丘宗仁表示，員崠淨水廠供應竹東地區的自來水，經廢水處理後的放流水，以往是回收利用或排入頭前溪，水質仍相當乾淨，此管線工程完工後，每天將有115.6噸的放流水進河濱公園生態池，將可恢復原有生態風貌。

張順朋強調，放流水並不是汙水，不會有重金屬或有毒物質，符合環保局嚴格的放流水標準，請民眾放心，現在新竹水情吃緊，任何一滴水都要好好珍惜再利用，工程完成後，若未水情加劇，不排除開放民眾取用作為沖洗廁所及澆灌使用。

(中時 )