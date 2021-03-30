六角國際旗下「日出茶太Chatime」攜手帛琉總統家族Surangel ＆ Sons Co.集團，將於帛琉第一大城柯羅(Koror)開設兩家門市，正式將「日出茶太Chatime」觸角跨足帛琉市場，提供同為海風島國新穎的台灣手搖茶飲體驗。繼菲律賓與第一家庭合作後，再度獲得總統級夥伴青睞，堪稱「國際總統牌」手搖茶飲品牌。

隨4月台帛旅遊泡泡即將成行，六角國際董事長王耀輝表示，島島聯手將成國際防疫經濟新典範，六角國際看好帛琉觀光人潮將挹注全新市場機會，預計「日出茶太Chatime」將積極於帛琉佈點，未來島國旅遊市場商機精采可期。

王耀輝表示，日出茶太Chatime透過一杯珍珠奶茶軟實力席捲6大洲46個國家地區，讓台灣的珍珠奶茶走入國際美食外交篇章，也向全球展現台灣在手搖茶飲領域的耕耘。推動「國際環島策略」已逾10年，目標鎖定四季炎熱、休閒度假旅客消費力高的觀光勝地，一直以來帛琉也是台灣、日本、韓國、中國遊客海島度假熱門首選之一。

在台灣外貿協會牽線引薦下及帛琉駐台辦事處大力促成，甫有機會與帛琉當地重量級Surangel ＆ Sons Co.集團接洽合作，該集團當地事業版圖橫跨五金、建築、旅遊、批發、超市、零售等領域。六角國際希冀該集團豐富商業零售資源，能共同拓展帛琉餐飲市場，同時吸引帛琉當地來自世界各地的遊客，搶進全球觀光市場商機。

代表Surangel ＆ Sons Co.簽約的集團創辦人老惠恕仁(REKEMESIK Surangel N. Whipps)表示，因當地發展國際觀光旅遊，每年大約有12％的觀光客來自台灣，同時帛琉與台灣關係非常緊密，希望能引薦台灣的傳統美食進入帛琉市場。曾在印尼及菲律賓見識到來自台灣的「日出茶太Chatime」手搖茶飲在當地強勢發展威力，進而引發合作契機，非常肯定品牌國際化發展的品牌力及產品品質。

「日出茶太Chatime」推動的「國際環島策略」，藉由與全球各地優質代理商合作，在島嶼型的旅遊度假景點提供優質的台灣茶飲，透過服務來自世界各地的遊客，將台灣經典手搖茶飲好滋味向國際推廣，提升國際曝光度。從東南亞的峇里島、長灘島，到印度洋的馬爾地夫、太平洋的關島與斐濟，甚至是位於東非的模里西斯以及歐洲法屬瓜地落普、圭亞那，日出茶太Chatime皆已正式插旗登陸，積極佈局國際島嶼旅遊的市場。

(中時 )