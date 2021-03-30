綠博的親子滑草坡讓孩子們玩得不亦樂乎。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

甫在27日開幕的「2021宜蘭綠色博覽會」隨即要迎接包含兒童節在內的4天連假，宜蘭縣政府30日宣布要推出「綠博兒童周」活動，從3月29日到4月2日「宜蘭兒童週」活動期間，除了準備兒童週的禮物，也鼓勵家長能帶兒童們到戶外開闊場域走動，這次的四天連假全國12歲以下兒童一律免費入場。

受疫情影響，國人無法出國旅遊的情況下，此次的4天連假，勢必又在國內帶動一波旅遊潮，擁有青山綠水、蓊鬱草樹以及百花齊放，加上絕大部分展場都是戶外場域或半開放空間的綠色博覽會，勢必會成為許多人舉家出遊的首選。

今年的綠博相當精彩，除了有美景欣賞，還有許多創新的嘗試及有趣的互動設施，像是在「無所不能館」裡，透過以「能源」為主題的各種創意體驗方式，發展參與式遊戲與教育體驗，兼具趣味、教育、科學與藝術，讓學童與家長都能了解能量與能源的問題如何與我們的生活息息相關；其中又以類似迪士尼怪獸電力公司的尖叫聲點亮電燈以及腳踏車驅動賽車最受小朋友喜愛，在場館內論是大人、小孩，一個個都玩瘋了，也發揮了綠博寓教於樂的活動精神。

此外，原野樂園裡的泰雅小勇士、親子滑草坡以及木琴、竹琴、以及可敲擊的「圓．音裝置藝術」，希望城堡主題館裡的光影減碳機、ＡＲ視覺體驗裝置、換宿鳥日子裡的可愛候鳥等，也都讓許多遊客流連忘返。

由於縣府接到新北市政府反映，開幕第一周的「新北周」，因為新北市的國、高中正在舉行段考，大部份的學生無法出遊，縣長林姿妙也宣布，4月3、4兩天，新北市民與花蓮縣民都能比照宜蘭縣民，只要100元就能進入園區暢遊綠博。

(中時 )