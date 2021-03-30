命運捉弄人！今年50歲的女星謝麗金曾在2008年結婚，未料前夫暗自結交小三離婚收場，導致恐慌症狀發作無法呼吸；想不到屋漏偏逢連夜雨，又有兩個朋友向她劫財，至今仍搞消失不還錢。

謝麗金2008年與交往6年的初戀男友、美籍華裔Albert（梁康威）結婚，想不到看走眼，還沒離婚前就發現有第三者介入，好幾位朋友都看到Albert牽著別的女孩子的手，讓她又震驚又憤怒，開始偷看對方手機，結果老公一怒之下改密碼，問了又不承認，更誇張的是，還有人拍下丈夫在外面游泳的照片給她，懷疑是小三使出的險招，雙方僵持了2年，謝麗金終於心死提出離婚，結束短暫的7年夫妻關係。

謝麗金近日上節目《命運好好玩》談到離婚後的心境，自認天性樂觀的她，失婚的打擊居然比想像中還大，謝麗金形容剛離婚的2年內是人生的黑暗期，每天都無精打彩、不想起床，好幾次勉強自己出門，「走在路上突然眼前一片黑、無法呼吸，有次還蹲在地上不能動」上網查才知道是過度換氣症、恐慌症。

人生已經夠苦了，想不到老天繼續出難題，離婚隔年謝麗金的母親生場大病、昏迷不醒，有名圈外友人自稱急用向她借台幣120萬，還簽本票承諾3個月後會還，期限一到謝麗金發訊息問對方什麼時候還錢，想不到對方傳了一個笑嘻嘻的表情貼圖就神隱；不只如此，還有一名結識多年的法國朋友口頭說要賣她總價200多萬的房子，基於信任沒有馬上過戶，繳了100多萬才知道上當，這兩位「朋友」至今都躲起來不還錢。

謝麗金表示，曾想過去看精神科，但一直沒有走進門診，最後靠著挑戰一日玉山單攻、騎車環島等極限運動強迫自己走出陰霾，花了3年才釋懷。

(中時新聞網)