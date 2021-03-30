清明連假國道一號埔鹽系統交流道時段封閉，彰化縣警局交通隊公布替代道路相關資訊，同時公布10大掃墓交管熱區，呼籲民眾配合遵守，確保行車順暢。（彰化縣警局交通隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

清明連假返鄉掃墓、出遊，彰化縣警局教你當個聰明用路人；彰化縣警局交通隊30日公布全縣10處掃墓熱區的交通疏導與管制措施，呼籲民眾切勿併排停車影響通行，必要時警方將加強違停取締拖吊，確保掃墓民眾行車順暢。

彰化縣10大掃墓熱區，包括彰化市第2公墓於4月2日至5日、每日8時至16時禁止車輛進入，車輛可停放培元中學及福山公園停車場；芬園鄉第3公墓於4月2日至5日、每日8時至16時實施單向行車管制，車輛請由碧園路入口進入，從員草路出口離開；永靖鄉永南公墓於4月4日8時至16時實施單向行車管制，車輛由福德巷進入，由永福路離開。

鹿港鎮第1公墓於4月2日至4日每日10時至16時，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。鹿港鎮第5示範公墓於4月2日至4日每日10時至16時，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。福興鄉第15公墓於4月2日至4日每日10時至16時實施沿海路3段與下寮巷路口單向行車管制，車輛只進不出，禁止由該路口離開公墓。伸港鄉第1公墓於4月2日至5日每日8時至16時實施單向行車管制，車輛由彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。

田中鎮第5公墓於4月3日、4日每日9時至12時及14時至17時實施單向行車管制，車輛由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。田中鎮第7公墓於4月3日、4日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。社頭鄉第6公墓於4月3日、4日每日9至12時及14至17時實施單向行車管制，車輛由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於110年4月2、3日每日0時至24時封閉南下匝道，另於110年4月4、5日每日0時至24時封閉北上匝道。

交通隊長林世明表示，為使彰化縣內道路交通順暢與行車平安，警察局與各分局於所屬網站、社群網站FB等，均可查詢即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線參考，連假期間各種交通管制及替代道路規畫，詳情可至彰化縣警察局交通警察隊網站（網址：https：／／www.chpb.gov.tw／traffic／）查詢。提醒民眾在出門前事先了解交通狀況，作好行車規畫，旅程中遵守警察指揮疏導，才能出門安心、一路順心。

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