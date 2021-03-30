大陸全國人大會議今天上午通過「完善香港選舉制度」的決定，人大常委會今日（30日）通過修改《基本法》附件一及附件二，大幅度修改行政長官及立法會的產生辦法。其中，香港立法會下一屆將增至90席，具體議席分布為「432」，選舉委員會佔40席、功能界別佔30席，直選大減至20席，立法會參選人須在五大界別各取得2至4張提名票。

據《香港01》報導，香港立法會主席梁君彥表示，全國人大常委員今早通過修改《基本法》附件一和附件二，以修改香港選舉制度，他對此表示支持。

修改後立法會議席將增加至90席，組成也有改變，梁君彥表示新制度更能體現香港清況，讓社會各界更均衡參與。他又說，修改制度後可更聚焦處理香港的經濟和民生問題，亦可讓香港抓緊國家發展的機會，掌握「一國兩制」的機遇。

由於未來12個月將有多場選舉，需要在本地立法後進行，時間緊迫，梁君彥說立法會將要盡快工作，待相關小組委員會一讀後，小組委員會可即時轉為法案委員會繼續審議。

梁君彥預計，草案會在4月中提交立法會，屆時將加開會議一讀，而立法會換屆選舉將於12月舉行，目前這屆議會將會延長，並於暑假加開會議。

至於立法會大樓設施將檢討和規劃，以容納新增議員。梁君彥還說，覺得任何愛國愛港有能力人士參選機會都是均等，希望有更多有能力人士參與。

(中時 )