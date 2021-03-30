大谷翔平今日在熱身賽先發，結果2.1局挨3轟、失7分狼狽退場，他此戰控球明顯出問題，比賽中他不斷看自己手指，賽後證實他因為中指水泡影響控球，也因此早早退場，不過賽後大谷卻很開心，他表示很高興在開季前水泡破了。

大谷翔平先發面對道奇，2.1局丟出多達5次保送，被敲4安裡面有3安是全壘打，狂失7分，首局還連丟3次保送，比賽中他不斷看自己的手指，原因是中指上有水泡，而水泡是上次比賽就出現的，此戰大失分讓外界對他能否擔任開季第4戰先發打上問號，大谷表示要大家安心。

「我一點都不擔心下次出賽，其實我反而很高興水泡終於在我正式登板前破了！」大谷翔平此戰最快球速有160公里，即使因為有水泡，他透露其他狀況其實不差，例如主要用食指控制的曲球就有不錯的效果，接下來的時間大谷會盡量讓傷口癒合，趕在登板前恢復。

大谷翔平預計在4月6日先發對上白襪，也是他今年賽季首戰，總教練麥登表示水泡不會影響到大谷先發的安排，「他會沒事的。」此外明日球隊最後一場熱身賽他也會以打者身分上場。

(中時 )