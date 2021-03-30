鴻海（2317）30日召開董事會通過去年財報，經結算去年EPS7.34元，表現不若前年的EPS8.32元，在法人關注的三率表現上也不若前年，呈現三率三降。

鴻海趕在法說會前公布去年財報，經結算去年營收5兆3580.23億元，較2019年的5兆3428.11億元，年增0.3％，毛利率、營益率、淨利率分別達到5.65％、2.07％、1.9％，較2019年的5.91％、2.15％、2.16％同步走跌，呈三率三降，去年歸屬於母公司業主淨利為1017.95億元，較前年的1153.09億元，下跌12％，經換算去年EPS為7.34元。

至於去年第四季的表現，營收為2兆90.12億元，較去年第三季的1兆2915.41億元季增56％，也比前年同期的1兆7409.32億元，年增15％，單季歸屬於母公司業主淨利為459.76億元，較去年第三季的308.55億元季增49％，惟表現不若前年同期的477.66億元，微幅下滑4％。

在三率的表現部分，去年第四季的毛利率、營益率、淨利率分別為5.69％、2.56％、2.29％，與去年第三季的6.2％、2.51％、2.39％相較，僅營益率上揚0.05個百分點，毛利率和淨利率都走弱；惟與前年同期的三率6.47％、2.86％、2.74％相較更呈三率三降。

(工商 )