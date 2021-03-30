中國華為公司財務長孟晚舟的律師團今天在加拿大法院辯稱，雖然美國以共謀和銀行詐欺罪名指控她，但事發地點香港在中國領土之內，只跟中國有關，與美國無關。

辯護律師還指出，從加拿大引渡孟晚舟到美國，將損害中國在國際法上的主權。

美國當局指控，孟晚舟2013年向匯豐銀行（HSBC）陳述時，對於華為子公司在伊朗的活動有所誤導隱瞞，這是美方起訴和要求引渡孟晚舟的主要依據，但抗辯律師厄特（Gib van Ert）表示，那次會面是在中國境內，不應與美國或加拿大有關。

厄特是孟晚舟律師團的新成員，他告訴加拿大法院說：「如果當天有任何違法情事，那是發生在中國領土之內，是中國的事。」

厄特指出：「2013年8月22日在香港的一家餐廳，一個中國公民與英中銀行匯豐之間發生了什麼事，是國際法的問題，不干美國的事。」

僅一週前，渥太華當局和華府針對中國政府高層官員施加經濟制裁，讓已經緊繃的國際關係再升溫，如今孟晚舟力抗引渡案又有最新辯護說法。

美國指控，華為子公司星通科技在伊朗的活動違反了美國制裁措施，孟晚舟撇清華為與子公司星通的關係，誤導了匯豐銀行。

但孟晚舟和華為皆否認任何犯行。

(中央社)