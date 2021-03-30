台北一名碩士人夫長年在大陸工作，沒想到，2018年間在家使用電腦放影片給小孩看時，意外發現妻子外遇4名男子，還與其中一位男子大戰至少75次，炮跡遍布全台各地，此外，妻子與小王的激情對話極度鹹濕，人夫不甘被綠，憤而向妻子與小王提告求償。台北地院日前判決出爐。

據判決書指出，人夫主張與妻子於2006年結婚，長年在大陸工作；2018年9月間返家幫子女使用電腦播放卡通，赫見妻子與另外4名學歷高中、高職、碩士、高中的男子親密對話以及照片，包括性行為次數、身體反應狀況、避孕等，不甘妻子在他努力工作之際外遇偷情，憤而向妻子與四名小王提起賠償。

法官勘驗人夫所提供之人妻與吳姓小王的對話紀錄，發現對話極其鹹濕，不僅仔細形容性行為的聲音，包括：「噗噗噗噗」、「又香又濃溜溜」；此外還有許多飽含性暗示的詞語，包括：「看老衲的降魔棒」、「請好好的鞭打我」、「周末就要來射妳」、「把屋頂射破」等。

但妻子與4名小王共同委任律師主張，證據取得不合法，且無法證明雙方有發生性行為，且資料經過變造等主張，但判決指出，碩士男取得對話紀錄、照片的方式，與妻子、小王的隱私權，碩士男並無踰越比例原則，且對話紀錄多是數年前的資料，難以變造。

台北地院日前結審，法官指出，侵害配偶權不以通姦行為為限，逾越結交普通朋友等一般社交行為的不正常行為，就算破壞婚姻，構成侵害配偶權利的侵權行為。並依侵權時間長短、程度以及小王的社經地位，判決妻子需與小王須負起連帶賠償責任，分別賠償35萬、3萬、5萬、2萬元。可上訴。

(中時新聞網)