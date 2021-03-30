37歲台語歌手江惠儀出過4張錄音室專輯，2019年她以專輯《露螺》奪下第30屆金曲獎台語歌后頭銜，今(30日)她在臉書投下震撼彈，宣布早在去年9月已經離開民眾黨，她本來猶豫該不該特別公開，但最近有人問她會不會參加選舉？認為還是該交代一下，她更秀出退黨聲明，寫下退出主因：「道不同，不相為謀，願上位者勿失本心，莫忘初衷」。

江惠儀2011年參加節目《超級紅人榜》，成為20關衛冕者出道，之後她入圍第25屆、第27屆金曲獎，並在第30屆金曲獎擊敗蔡秋鳳、李千那、官靈芝等人得獎，獲獎時她在台上感謝帶她進入台語歌壇的荒山亮，也謝謝製作人男友，而江惠儀本身是歌手，還是中華電信工程師，2019年她為台灣民眾黨為競選歌曲〈Restart〉寫詞。

江惠儀2年前在金曲獎上得到台語歌后殊榮。（圖／中時資料照片）

今江蕙儀透露過去這段期間她曾在電台節目稍微提一下，但知道的人不多，眼見最近有人關心她會不會出來選舉，她回憶過去參加不分區海選就沒有特別公告，「第一次參加選舉活動，以及政黨相關的活動，讓我看到了更多東西，更多事，也認識了很多人。」第二次面試時，她看入黨申請書其中有一條「需支持/配合黨內的重大立法決策及人事選舉」，當時她忍不住問如果是不認同的決策呢？而祕書長當時回她任何事都可以商量。

江惠儀說：「我有說，之所以參加，是自己想進來看一看，而不淪為道聽塗說。我也有說，候選人不是政黨的附屬品。以及，希望大家給新組織也給自己一個機會，試試看。」歷經一次過程後，她決定暫時抽離，「直到這年紀，我仍然很幼稚天真地覺得，勿失本心，莫忘初衷，可以也應該是我對自己的基本要求和砥礪」，因此決定離開民眾黨，有網友回：「離開是明智之舉!!」江惠儀低調說：「我還是期許大家都一起愈來愈好~」。

見網友回應，江惠儀進一步解釋說：「我個人認為所有政黨的成立動機與目的都是近似的，而我想做的及關注的也不僅是語言與文藝。期望每個政治相關的組織，每位政治家，都能真心以改善人民生活為本。」另有人說：「政黨這種東西，我是覺得很難找到100%跟自己的意念完全吻合，只能在現有的幾個，挑一個離自己最近的，如果真的都差強人意，暫時的退開也不失為一個好選擇」，她欣慰說：「謝謝你的理解，我的考量正是如此。」

(中時新聞網)