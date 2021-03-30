連鎖超市全聯近日出現一款超少見的水果「黃金莓」，一名女網友好奇買回家吃後，發現這水果酸酸甜甜超級好吃，驚為天人，拍照PO上網分享後，有人看都沒看過這水果，好奇這能吃嗎？也有人感嘆這是小時候的回憶，「以前路邊超多，現在都找不到了」、「小時路邊不用錢，長大已經要錢了」。

一名網友在全聯買了一盒「黃金莓」，吃下去意外好吃。(翻攝自我愛全聯-好物老實説)

這名網友昨天在臉書「我愛全聯-好物老實説」分享她在全聯買到的水果「黃金莓」，也是她第一次吃這水果，吃起來味道有點微微的椰子味，洗的時候感覺有點油油的，非常好吃！吃過的網友也形容，黃金莓口感很像超過12度甜的薄皮小番茄，有一種獨特的味道，一開始不能接受，後來不吃會想念。

網友分享自己家種的黃金莓。(翻攝自 我愛全聯-好物老實説)

然而，有網友看到一盒黃金莓要賣85元，小時候在草叢、田邊裡長一堆，採來吃都免錢，不禁感嘆，「小時候的回憶啊」、「這個鄉下路邊草叢就有了」、「小時候路邊能採到整桶！叫剖啊草，也有人叫它燈籠果」、「小時候路邊超多的，現在都找不到了」、「我們自己種...酸甜好吃」。

還有人連它是水果也不知道，「蝦毀，這可以吃哦」、「沒吃過也沒看過」、「可以拍一下剝開的樣子嗎？」、「乍看以為這是路邊野草倒地鈴！」、「我以為它是捏一下會『啵』一聲的植物哈哈哈」。

(中時新聞網)