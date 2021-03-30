乳癌康復後出現憂鬱症的患者小珠（左）經中山附醫身心科主任陳柏全治療後，病況獲得控制。（馮惠宜攝）

癌症治療好了，居然還是不想活？！52歲乳癌患者小珠（化名）4年前罹患乳癌，經兩年化療、手術以及放化療後，癌症控治良好，但卻仍不自主的想哭和不想活，後來竟爆發過度換氣症候群，經轉介到中山醫學大學附設醫院身心科治療，現在她說，只要一睜眼看見陽光，就感覺到自己又賺了一天。

中山附醫身心科主任朱柏全表示，根據研究指出癌症病人自殺風險是一般人的2至4倍，在台灣，將近半數的癌症患者有適應障礙、焦慮、憂鬱、失志等情緒問題，因而有不少醫院在傳統治療外也注意到患者心理照護，甚至發展身心腫瘤醫學；他認為身心科團隊介入協助癌症患者，可以讓抗癌效果更加乘。

病友小珠也站出來現身說法，他回憶在106年6月確診獲得罹患二期乳癌，歷經哭泣憤怒、酗酒、封閉自我，雖然受到家人鼓勵後願意正視病情，接受一連串的抗癌治療，但治療過程仍不免擔心醫療費用及復發率，在108年間完成所有治療後，即定期追蹤；但抗癌成功後她仍然會莫明的想哭，不想活；最後還出現喘不過氣「過度換氣」掛急診，這期間也一直接受朱柏全的門診治療，透過藥物、諮商，她說，現在每天醒來看到陽光，就會告訴自己又賺了一天。

朱柏全強調，所有疾病對患者而言都是一種壓力，雖然醫學進步，癌症治療有很大進展，讓患者有治癒的機會，但癌症控制住了，歷程中擔心、害怕、憤怒等情緒仍必須專業的醫療團隊協助照護，才能真正獲得身心療癒。

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