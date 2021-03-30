左營區一名71歲汪姓婦人3月29日上午9時許，慌張地到左營警分局啟文派出所尋求警方協助，警員了解後，阻止婦人遭詐騙，保住48萬元新台幣老本。

獨居的汪姓婦人告訴警方，她於26日下午接獲自稱檢察官來電詢問，她是否有至某銀行開戶，又告知其涉及刑案，並要求將戶頭內的48萬元領出，交由司法人員監管，且不得告知第3人，以免此事泄漏，將自身不保。

老婦心急之下，竟立即至郵局提款。郵局行員詢問汪婦領錢用途，但汪婦依照詐騙集團的指示，告知行員此筆費用要當作女兒的嫁妝之用。

所幸，汪姓婦人再三思索，認為自己並無違法犯紀，並到派出所求助警察。這動作讓她保住血汗錢。員警確認老婦沒有提供提款卡或密碼等資料給騙徒，也沒有匯款動作後，於是陪同汪婦回到家中，將所提領出的48萬元存回郵局。

汪婦對警方相當感謝，她說：「還好有跑一趟派出所，不然我的老本就不保了！謝謝你們的幫忙！」

左營警分局長陳世煌呼籲，檢警絕對不會監管民眾財物，更不會要求提領款項，若有接獲不明來電或要求，請隨時撥打110，或165反詐騙專線詢問，以避免自身財產損失。

(中時 )