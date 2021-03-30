鴻海(2317)董事會通過2020年財報，合併營收創5.35兆元新高、年增0.28％，惟受新冠肺炎疫情影響，惟毛利率5.65％、營益率2.07％、淨利率1.9％「三率三降」，使歸屬母公司稅後淨利1017.94億元、年減11.72％，降至近8年低點，每股盈餘（EPS）7.34元。

鴻海董事會通過盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利4元，盈餘配發率約54.5％，創近11年高點。以今（30）日收盤價129.5元計算，現金殖利率約3.09％。

鴻海受惠蘋果iPhone拉貨旺季帶動，去年第四季合併營收創2兆元新高，季增達55.55％、年增15.4％。歸屬母公司稅後淨利459.75億元，季增達49.01％、但年減3.75％，每股盈餘3.31元，雙雙站上全年高點。

其中，受新台幣強升干擾，鴻海去年第四季毛利率「雙降」至5.69％、為近3季低點，但在費用控管得宜下，營益率續升至2.56％，雖低於前年同期2.86％、仍站上全年高點。淨利率雖「雙降」至2.29％，亦為全年次高水準。

觀察鴻海去年第四季四大產品線營收概況，占63％的消費暨智慧產品季增、年增逾15％，電腦終端產品季減逾15％、年增大致持平，表現略優於預期。雲端網路產品約略持平，表現符合預期。元件與其他產品季增率約略持平、年增3～15％，季增率表現略低於預期。

(時報資訊)