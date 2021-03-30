威潤(6465)今(30)日宣布，與最新客戶達成協議，將共同合作全力搶攻大型工作場所的工安關懷系統及相關安全設備的商機，該市場商機全球規模上看至少百億，威潤針對該訂單將立即投入規畫、研發，拚半年內量產出貨。

有鑑於類似大煉鋼廠、石化廠及煉油廠等工作場域由於工作環境特殊，對於工安事故的防範特別在意，為了提升工作人員的安全性，其產品組成主要是由定位裝置、人員監控裝置，配合後台的監控軟體來提供工作人員安全監控的服務，以確保相關工作人員安全，近來由於物聯網技術不斷精進，相關廠商對功能性需求也越來越提升，所以有客戶特別找上車聯網技術領先大廠威潤共同合作，目標是結合GPS、4G LTE通訊技術，藍芽以及穿戴型裝置，研發出全世界最精密的工安關懷人員監控系統。

目前已有國內的大型石化業者發出非常明確且急迫的需求，因此，已經業者找上威潤尋求合作，盼挾威潤在車聯網相關市場已經出貨高達百萬個衛星定位監控器的基礎下，盡快完成產品的開發並順利進入量產。業者表示，光國內市場的商機至少達新台幣十億以上，如果有機會行銷到全球市場，商機至少上看百億，由於此類產品是屬於高度客製化及高規格的產品，所以毛利也將維持類似工業電腦產業的毛利水準。

威潤表示，半年前已跟該客戶開始接觸，針對工安關懷系統的產品功能及規格做過很多討論，在今天的會議中，了解到客戶已經把石化大廠的終端需求正式確認，所以將著手進行研發，希望能在半年內量產出貨。

(時報資訊)