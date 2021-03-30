勞動部勞動部勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心提供青年職涯諮詢服務，每年服務超過1000人次，為提供更便利的服務模式，勞動力發展署特別建置「Youth職涯」就業諮詢平台，30日起開始提供諮詢服務，該服務打破時間地點限制，用手機就可得到職涯幫助。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，畢業季將至，將踏出校園的新鮮人最需要知道的就是履歷自傳該怎麼寫、面試常會被問到什麼問題、進入職場前該準備什麼技能，甚至對就業方向還沒有想法，或是不知道自己適合從事何種職業。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，特別建置「Youth職涯」就業諮詢平台，30日起開始提供諮詢服務。（盧金足攝）

青年朋友在求職前，可至青年職涯發展中心預約職業適性測驗或職涯諮詢；如果不習慣在現場以面對面的方式和專業顧問對談，或是時間無法配合，運用發展署新推出的「Youth 職涯」就業諮詢平台。

該平台提供線上諮詢預約服務，針對青年最需要的5大就業諮詢的議題，「探索職涯目標」、「履歷自傳診斷」、「提升面試技巧」、「了解產業趨勢」、「強化職場生存」等，由專業就業諮詢顧問進行線上1對1諮詢服務。

預約方法很簡單，只要18-29歲的青年，可加入台灣就業通網站登入為會員，上「Youth職涯」就業諮詢平台進行預約，最快24小時後提供職涯就業諮詢服務，每人每年可預約3次，每次諮詢時間為50分鐘。

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