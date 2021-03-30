慧洋-KY（2637）30日於證交所舉辦公開法說會，公司董事長藍俊昇親自到場會，指出目前市場大好，自己從沒有這麼輕鬆過，本月營收較2月多8百萬美元，在已獲利情況下，8百萬都是增加的獲利。公司去年因疫情獲利縮水，EPS0.15元，但因公司相當看好今年散裝船運市場，目前中小型散裝船運價是成本價2.5倍以上，董事會決定大方配給1元現金股利。

慧洋137艘船舶當中，中小型散裝船高達130艘，占比高達九成五，是同業當中最具優勢的公司。慧洋今年有57艘船換約，公司以下半年市場運價為上半年八折計，平均租金仍可拉高32.17％。

公司財務長薛亦駿簡報指出，在順利擺脫疫情谷底後，全球景氣觸底反彈，海上運輸陸續出現缺櫃、缺船、塞港等現象，而代表散裝航運市況之波羅的海乾散貨船綜合指數（BDI）持續走揚，慧洋以中小型船舶為主的日租金均價則維持在2萬美元以上，多頭行情將挹注慧洋今年營運持續看旺。

慧洋上周五董事會通過109（2020）年度盈餘分配案，將以盈餘及資本公積配發現金股利1元，以前一交易日（29）收盤價33.00元計，殖利率為3.03%。

慧洋指出，世界各國在疫情過後重啟經濟活動，穀物、礦物等大宗物資運輸需求持續攀升，再加上近年來中小型船舶新造船訂單明顯減少，使得近期市場上中小型船舶供不應求、運費上揚，帶動慧洋今年1月營收首次突破4,000萬美金，營益率亦回升至20%以上。

慧洋亦於法說會上公布最新預估2021全年船隊租金換約狀況，由於去年基期較低，以及今年需求回補、市況大好，預期漲幅可達三成；此外，慧洋已如期於日前交付由日本海洋聯合造船（Japan Marine United Corporation）建造的卡姆薩型散裝貨船（Kamsarmax / 82,400 DWT，船名：Sakizaya Unicorn），該船為NOx第三期環保節能船，並已有3年以上穩定長約，慧洋進一步指出，近期換約已可見租家簽長約意願提升，對市場充滿信心。

針對今年散裝航運市況，慧洋樂觀看待，全球在擺脫2020年疫情谷底後經濟活動復甦，加上各國疫苗施打已陸續啟動，境管解封有望，運輸需求可望進一步回升，慧洋目前旗下總計137艘船舶，平均船齡7年，穩坐國內散裝航運龍頭寶座，而日前公告前2月每股稅前盈餘0.5元，已超越去年全年，今年營運將持續走高，重新出發。

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