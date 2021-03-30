恆大（1325）因口罩防疫需求助威，去年獲利翻倍躍進，達19.75億元，EPS23.16元，規劃配發現金股息12元；對照股價92.8元，殖利率12.93％。擴大營運利基，恆大積極開發口罩外銷市場，歐美地區認證中，並以現有高階過濾材之熔噴不織布及高效濾材（HEPA）設備，研發具高階過濾材用熔噴不織布及貼合布等，推展空氣清淨濾材相關應用新品，進一步活絡出貨動能。

此外，德淵（4720）除持續空氣過濾材料生產耕耘，是國際品牌空氣濾清器的指定供應商外，布局多年的LCD面板自動化膠材更可望於第二季取得國際汽車品質管理系統認證，跨入車載LCD及相關汽車週邊產業。另與面板客戶持續配合研發Mini-LED和Micro-LED等下一世代面板特用UV膠等特用化學品。

德淵表示，因應環保熱熔膠及各種綠色特用化學品需求，去年桃園廠導入最高速自動化熱熔膠量產設備後，也在大中華區工廠擴張熱熔膠及感壓熱熔膠產能及部份海外工廠新增產線。配合UV膠等特化品新單開拓，營運蓄勢更上層樓。

恆大產線包括台灣紡結不織布機3套、SMMS複合不織布機1套、熔噴不織布機5套、高效濾材（HEPA）設備4套及口罩機31套（日產200-300萬片）；大陸則有紡結不織布機及SMS複合不織布機各1套。今年前2月營收年增99％。

強化收益能量，恆大採多元化產品開發策略，已取得歐盟CE認證，美國也取得短期QKR認證，積極開發國外市場。除醫療口罩外，恆大也規劃投資生產N95口罩，並已陸續購置高階過濾材機器設備，將生產推廣「HEPA」等級的高端過濾材料，新產品為空氣清淨相關濾材應用，因屬高階產品，毛利較佳，有助推升獲利成長。

(工商 )