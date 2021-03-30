台電公司委外茂泰工程在三民區大順二路執行挖掘地下電纜工程，工作過程中疑似因為沼氣過重導致工人昏迷，不慎摔落約5米深人孔井，年約50歲的侯姓男子被消防人員救起時無呼吸心跳，40歲的高姓男子意識昏迷，雙雙送往高醫急救，而32歲的羅姓工人則是意識清楚被送往義大大昌醫院，侯男經過搶救後已恢復血壓心跳，目前持續治療當中。

據了解，高男當時沒有著裝備就進到人孔井進行地下電纜挖掘工程，卻因為沼氣過重引發身體不適，立即向路面上的同伴呼喊，侯男聽聞後趕著救人，也沒著裝就下人孔救援，未料自己也因為沼氣中毒昏厥在下水道中，羅男發現情況不對勁，才著防毒面罩下到人孔中將還略有意識的高男救起，而侯男則是警消到場後以吊掛的方式將他救到路面。

警消人員30日下午1時57分接獲報案，稱三民區大順二路有工人疑似沼氣中毒墜落5米深人孔，消防局派遣大昌分隊到場救援，傷勢較嚴重的侯男被救起時已經OHCA，緊急送高醫急救，幸虧在2時20分恢復生命跡象，目前仍持續治療中，而高男意識昏迷同樣送往高醫急救，羅男則只有輕微頭暈不適送義大大昌醫院觀察。

(中時 )