竹南、頭份等地區將實施供水5天、停水2天，引發民怨，苗栗縣議會30日召開抗旱會議，為鄉親爭取權益。（何冠嫻攝）

苗栗縣水庫供應鄰近縣市用水，但頭份、竹南、後龍海寶里卻被列為第一波限水的地區，將於4月6日起將實施「供5停2」措施，引發民怨，苗栗縣議員皆怒喊不公，議會並將擬定「苗栗水資源回饋地方自治條例草案」，為鄉親爭取權益。

30日苗栗縣議會議長鍾東錦召開苗栗縣議會抗旱會議，21位議員以及立委徐志榮、陳超明辦公室主任梁文一、縣府水利處、消防局、自來水公司第三區處等單位列席，議員皆為限水地區的頭份、竹南鄉親抱屈，怒批不公平。

現場議員皆指出，苗栗縣5座水庫水源保護區更佔全縣面積的17％以上，嚴重限制地方發展，其中永和山水庫去年更供給1200萬立方公尺給新竹市，如今遭逢乾旱，頭份、竹南地區卻被列第一波分區供水，「供水區變難民區」，水桶搶翻天、小本生意業者無法營業，希望公平生存，希望中央應評估水費差別費率，並且加速汰換自來水管線、加強伏流水等水資源開發。

鍾東錦表示，苗栗縣每年為中央帶來上百億元的稅收，換來的統籌分配稅款卻比其他縣市少，應要修正卻無下文，如今面對水資源調度，苗栗鄉親仍遭遇不平等待遇。

鍾東錦強調，苗栗水資源應秉持「受益者付費、受限者得償」的原則，民生用水優先供應，工業用水使用者付費，將在議會定期大會提出「苗栗水資源回饋地方自治條例草案」，為鄉親爭取應有的權益，另要求縣府整合醫療院所、教育系統，供給足夠且安全衛生用水，以免引發疾病問題，並且要求自來水公司在永和山水庫水系區域，找到充足水源供應竹南、頭份地區民生用水。

(中時 )