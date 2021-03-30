曼秀雷敦軟膏是許多人家中的常備藥，小時候跌倒受傷、被蚊蟲叮咬都會用到，但一名女網友意外摔倒導致膝蓋磨破受傷，回家拿曼秀雷敦擦在傷口上，竟讓她痛到快往生，上網搜尋才知道自己一直以來都用錯了，範圍較大的傷口不能擦曼秀雷敦，引發網友熱議。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，下公車的時候不小心摔倒，導致膝蓋擦傷，去學校的保健室消毒擦藥過後，便貼上ok蹦繼續上課，回家後拿出曼秀雷敦和棉花棒想換藥，往傷口上面一塗，竟痛到快往生，「真的超級痛，很想大聲尖叫那種痛」。

女網友便拿起藥膏仔細研究，卻發現上面竟然沒提到「小傷口可以塗」，驚訝之餘，她立刻Google搜尋曼秀雷敦，這才知道這款藥膏具溫和止癢、止痛的效果，但無法消炎，因此一般流血或嚴重發炎的傷口，建議最好別用。

女網友看完難以接受，因為從小到大的回憶當中，都是身上出現什麼小傷口，大人就會直接丟來一罐給她自己擦一擦，同時也好奇詢問大「曼秀雷敦不能塗傷口是件大家都知道的基本常識嗎？」

貼文引起網友討論，「老一代不都把曼秀雷敦當萬靈丹，我小時候也是不管怎樣就擦它，長大之後才發現根本被騙」、「曼秀雷敦只適合蚊蟲叮咬，擦傷、破皮建議用眼藥膏（青黴素）」、「小時候我媽都拿小護士給我擦，結果之後去買藥，藥師才跟我說不能擦」、「我也是現在才知道，從小我們家小傷口就是抹小護士」、「我之前跌倒也擦小護士，結果現在膝蓋傷口那一塊黑黑的超醜」。

女跌倒擦曼秀雷敦痛到快往生，真實功效曝光驚呆網友。（圖／翻攝自曼秀雷敦官網）

曼秀雷敦官網指出，軟膏可緩解蚊蟲叮咬引起的皮膚搔癢紅腫，也能暫緩輕微肌肉與關節的痠痛，並幫助舒緩感冒所引起的胸部痛，並未提及可以擦在傷口表面。

而中醫內科醫師吳建隆在「KingNet國家網路醫藥」上分享，刀傷、任何受傷所致的傷口面積過大或是傷可見骨」應先去醫院治療處理，不要自行拿軟膏塗抹傷口；另傷口癒合時，應按醫師指示照護傷口，因此建議別在第一時間就塗軟膏治療，以免錯失最佳治療時機。

(中時新聞網)