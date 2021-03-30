警方尋獲車輛時，在陳男身上搜出2把改造手槍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名陳姓男子日前與友人一同租車至新北市找朋友，但車輛租賃逾時未歸還，租賃公司著急報警處理，警方尋獲車輛時，在陳男身上搜出2把改造手槍，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦，檢方複訊後諭知6萬元交保。

據了解，陳男及其友人皆具毒品前科，2人疑似為毒品人口，19日在基隆租車至新北市雙溪區尋找其他朋友，但車輛遲遲未歸還，租車公司29日著急報警，並提供車輛定位，協請警方一同前往處理。

新北市警局瑞芳分局接獲通報後，火速趕往現場，在處理過程中，發現陳男行跡可疑，經其同意後，員警立即搜索陳男在身後背包，未料裡頭竟有2把改造手槍、彈匣1個、子彈8發、半成品子彈4發等物，將2人帶回派出所調查。

警方偵詢時，陳男表示，槍枝是朋友寄放，自己並未清楚來源。員警將槍枝送往警察局鑑識中心鑑驗，初驗結果為管制槍枝的可能性較大。檢方複訊後，認為沒有羈押必要，諭知6萬元交保。

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(中時 )