美3航母戰鬥群同現西太平洋

美國準印太司令阿基里諾（John Aquilino）認為，除非有新威脅出現，否則海軍只要有11艘航母就夠了。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網29日報導，就在多年來不斷傳出，航母官兵過勞後，「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母最近以部署長達10個月，刷新了紀錄。分析指出，如果美國海軍不需要更多航母，那顯然就需要少派些任務。

阿基里諾上周在參院提名確認聽證會中被問及，11艘航母夠不夠海軍用。而他則回答，「除非有額外的挑戰出現，不然我認為，目前那規模是恰當的」。

然而，分析指出，最近的新聞報導強烈顯示，海軍目前的航母規模根本不夠。按照美國法律規定，海軍至少要有11艘航母。然而，第11艘航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）還沒有辦法部署。雖然它的首次作戰巡航原本預定2018年進行，但因為種種技術問題耽擱，可能得等到2024年才能實現。

另一方面，海軍其他10艘航母則操得很凶，到了人艦俱疲的地步。分析指出，在冷戰期間，美國海軍有13—15艘航母，通常1次待在海上約180天。不過，隨著航母減少，部署時間也不斷拉長。2020年1月，「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母才完成295天的巡航。同樣的，去年「艾森豪號」（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）在海上待了200天，而「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母也接連進行了巡航部署。

(中時新聞網)