通霄警方30日深夜巡邏時發現台1線上有鵝隻奔走，趕緊與吳姓家禽貨車駕駛合力趕鵝、捉鵝回籠，避免發生交通事故。（警方提供）

63歲吳姓貨車司機29日下午從宜蘭縣載運鵝隻，要運送往南部販賣，長途跋涉3個多小時車程後，深感疲憊就將載有鵝隻的大貨車，靠台1線路邊停放休息，不料因為鵝籠籠鎖鬆脫，5、6隻鵝逃竄，在車道上逛大街，警方30日深夜巡邏時發現，趕緊與吳姓駕駛合力捉鵝，避免發生交通事故。

通霄警分局通霄派出所所長吳煒健、警員范穆函，30日凌晨1時許，巡邏行經台1線132.5公里處附近，發現有鵝隻於車道上行走，經查是停靠於路旁載運家禽的大貨車，因車上鵝籠籠鎖鬆脫導致5、6隻鵝隻竄出，警方立即叫醒車上睡著的吳姓駕駛，警民合力捉鵝回籠。

警方表示，當時發現一群鵝隻在道路旁竄動，因為該路段未設置路燈，四周昏暗視線不良，深怕鵝群影響來往人車安全，立即通知車上駕駛，合力緩步接近鵝隻，小心翼翼驅趕，徒手將鵝隻捕捉回籠。

設籍宜蘭的吳姓司機表示，29日下午由宜蘭縣載運鵝隻要運往南部販賣，歷經長途拔路3個多小時車程，身體突感疲憊，所以就將大貨車停放道路旁安全處休息片刻，於睡夢中突然被巡邏員警叫醒，才知車上所載運的鵝隻，可能是因籠子籠鎖鬆落才導致脫逃，感謝警方即時協助。

通霄警方呼籲，民眾以交通工具載送家畜或動物，出發前除應檢查車輛各項機件功能是否正常外，另載運家畜或動物籠子籠鎖或鞸繩是否緊實牢靠安全，以避免家畜或家禽脫逃（離）竄入道路撞擊道路上汽機車，衍生治安或交通意外事故。

(中時 )