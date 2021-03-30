美國十年期公債殖利率竄升到1.6％，造成股債市波動加劇。野村投信表示，公債殖利率飆升反映市場對通膨的擔憂，但恐有過度反應情形；事實上，全球經濟復甦趨勢明確，成長幅度有機會超出市場預期，充足的流動性持續支撐市場，惟評價面偏高，類股輪動明顯，因此回檔時為進場的好機會；股市以成長股為主軸，最看好美國、大陸及台灣，選股為勝出關鍵；債券相對看好高收益債、新興市場債以及全球金融債。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，隨著全球各國陸續接種疫苗，消費者信心逐漸回升，經濟活動恢復速度加快，彭博美國經濟驚奇指數也反彈，全球經濟增長有機會超出市場預期。目前各國貨幣寬鬆政策持續支撐市場，財政政策也將有利經濟發展，且企業獲利復甦，市場資金將持續流入風險性資產。

利率波動造成風格震盪，股票市場轉趨個股表現，成長股及循環股都有選股機會。近期科技股漲勢暫歇受以下兩點影響：殖利率曲線趨陡以及投資者重新布局於EPS復甦強勁的產業；類股輪動只是短暫的休息，並不代表熊市的來臨，股市回檔反而帶來進場機會，預期市場回檔震盪將持續一至二季。此外，資金持續輪動至復甦題材股票，新興市場以及亞洲市場具備諸多復甦題材，選股為致勝關鍵。

至於債券市場，寬鬆貨幣政策將延續一段時間，充沛的流動性將使殖利率有下行的風險，使得殖利率較高的資產受惠。因為擁有較短的存續期間，受惠企業強勁獲利，且違約率在可控範圍內，高收益債仍然最受青睞；新興市場債基本面表現良好，較高的殖利率將吸引更多資金流入；投資等級債也將浮現投資機會，投資人將在風險調整以及均衡資產配置的基礎上轉向投資等級債，尤其隨著金融業的營運與獲利都持續改善，金融債仍相對具有價值。

整體而言，受惠全球大規模疫苗施打，經濟活動恢復速度加快，經濟基本面將持續支撐復甦，類股輪動將造成市場震盪並帶來投資機會。資產配置上，建議投資人核心布局成長股以及高收益債，並搭配戰略布局於景氣復甦類股、新興市場債以及全球金融債。區域方面，具有高成長性的亞洲及新興市場值得留意，尤其看好企業獲利能見度高的大陸及台灣。

(工商 )