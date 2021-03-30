台中太平永成里、太平里、中平里遇雨則有淹水問題，經立法委員何欣純邀集相關單位會勘，3月30日終於獲得內政部營建署同意匡列預算四仟萬補助，以進行改善工程。

何欣純指出，太平區永華路都市計畫道路尚有650公尺道路未徵收開闢，下游還有大里區非都市計畫區範圍之排水路280公尺，導致下游排水系統遲遲無法依據規劃施作雨水下水道。

何欣純從去年九月即邀集相關單位會勘初步研議，針對上中下游一一找出水路瓶頸，要一一解決；30日她再次邀集內政部營建署下水道工程處、水利局、里長等單位到場說明工程規劃進度。

但因下水道路線通過私有地，須取得地主同意書，現場也提出三個可行施作方向：包括1.於永成北路66巷施作雨水下水道箱涵，此案涉及多筆私有地，惟施作路線較短，為優先方案。2.於永成北路128巷施作雨水下水道箱涵，雖多為公有地，亦有些私有地，施作路線較長施工不易，為次要方案。

何欣純表示，目前規劃設計辦理發包作業中，且與永成里、太平里、中平里等三里里長現勘確認，請里長協商土地取得同意書。在中央與地方的攜手合作下共同解決南太平多年來的水患問題，讓民眾免受淹水之苦！

(中時 )