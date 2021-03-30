受到除息股票拖累，日本東證一部指數周二下滑；在日本央行決定只購買東證相關的交易所交易基金，投資人在東證表現欠佳後，開始回購基準指數，讓日經小幅上揚。

周二日經225指數收漲48.18點或+0.16%，為29432.70點。東證一部指數收跌15.48點或-0.78%，為1977.86點。

Resona資產管理首席策略師Kurose表示，整體而言，市場受到除息股票的影響。自日本央行本月稍早宣布，只購買與東證掛鉤的ETF以來，買入東證的投資人正在出售這些ETF，並回購日經指數。

重量級豐田汽車跌1.22%；行動電話營雲商KDDI跌3.11%；Uniqlo服飾營運商迅銷(Fast Retailing)漲3.17%。

由於擔心Archegos資本的倒閉將讓全球銀行出現60億美元的虧損，銀行股和證券股下挫。

三菱日聯金融集團下跌0.49%；三井住友金融集團和瑞穗金融集團則各自下跌約0.96%。

周一大跌16%的野村控股，此前爆出將出現20億美元虧損，周二小跌0.66%。

在交易所33個板塊次指數中，航空和航運股漲幅最大；全日空飆漲3.49%，日航漲2.53%。

日本郵政跌6.41%，為日經跌幅最大的股票。

(時報資訊)