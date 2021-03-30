螺絲廠世豐(2065)看好美國市場仍是今年的業績成長來源，動能將會延續至第三季，目前整體在手訂單能見度達四個月，公司也反應原料漲價，調整產品價格10~15%，第二季預計再調整5~6%的幅度。

世豐今日參加櫃買市場法說會，總經理陳駿彥表示，今年持續看好美國成長動能，主要是後疫情時代，DIY市場續強，以及美國基礎建設的遞延效應發酵，美國市場仍為今年的成長動能。另外，公司先前在越南投資土地設廠，將來也會納入成長動能。越南廠預計明年下半年開始投產，將助益產線完整，成為業績成長之新動能。同時，透過集團持續強化數位智能化轉型與自動化生產效益，有助於擴大接單表現。

世豐去年受惠美國年底裝修需求火熱，以及美國房市交易熱絡，營收再創新高，美國市場佔整體營收比重上升至7成。

去年第四季以來，中鋼鋼價續漲，世豐反應成本上升，開始調整價格，目前漲價幅度10~15%，第二季擬再調升5~6%的幅度。

鋼價預期方面，世豐看鋼價第二季續漲，第三季看來也會再漲，只是漲幅縮減。

另外，去年公司營收攀高，但毛利率下滑，公司表示，去年台幣大升4.8個百分點，對毛利率影響逾2%。3月台幣匯率漸回穩，今年看匯率影響不會超出去年，仍在可控的範圍內。

世豐2020年營收創新高，達22.53億元，毛利率16.54%，年減2.34個百分點；營業淨利2.02億元，歸屬於母公司業主淨利1.52億元，再創新高，因股本增加，基本每股盈餘3.71元。2020年度擬配發每股2元現金以及1元股票股利。

今年以來美國市場續旺，2021年1至2月營收4.43億元，再創下同期新高，較去年同期成長約49.1%。

世豐已經董事會決議通過2020年第四季擬配發每股2元股利，包括每股1元現金股利、資本公積配發股票股利1元，若加計2020年第三季董事會決議通過配發每股1元現金股利，2020年合計配發每股2元現金股利、每股1元股票股利，股利配發率約八成。

(時報資訊)