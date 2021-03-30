1名女網友日前進入哥哥的房間，赫然見到1位「無頭人」直挺挺坐在床上，讓她著實嚇一大跳；事後才知道她的哥哥故意在和室椅上放件外套並填充衣物，使其乍看之下就像身軀，哥哥還說下次要買會動的娃娃放裡面，讓許多網友笑說，這根本腦洞大開，很像電影《透明人》的劇情。

1名網友日前買了1張和室椅放在家裡床上，因為住校緣故，不常住在家中，該和室椅平時就會放他的衣物，某日他突然突發奇想，「想說掛外套的椅子好像有人坐在那」，於是他就將外套袖子塞入物體，乍看之下就像是1名「無頭人」坐在床上，他之後出門後，他的妹妹日後突然傳訊息說「剛剛打開你房間被嚇死」，他則回應「笑死」。

網友的哥哥故意在和室椅上放件外套並填充衣物，使其乍看之下就像身軀，哥哥還說下次要買會動的娃娃放裡面。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友則笑說像是經典電影《透明人》的場景，原PO也順勢說「我覺得下次可以買隻會動的娃娃放在裡面，感覺會很刺激」；有網友留言「看了你的圖胃痛是正常的嗎」、「真的是腦洞大開笑死我」、「你好壞」；也有人分享該款和室椅很好坐，不該拿來放在房間嚇人的。

去年1名網友在麥當勞驚見1位民眾「沒有頭」坐在椅子上，嚇得他趕緊拍照，結果事實是該民眾將頭鑽進了桌下睡覺。（圖／翻攝自爆料1公社）

其實網友分享的「無頭人」笑話不只這個，去年1名網友在麥當勞驚見1位民眾「沒有頭」坐在椅子上，嚇得他趕緊拍照，結果事實是該民眾將頭鑽進了桌下睡覺，，讓許多網友笑翻直說「高手在民間！」

(中時新聞網)