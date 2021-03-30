八仙塵燃至今已經6年，但仍有許多傷友為了重回過去的生活，努力復健中，18歲那年考上大學的佩璇參加在八仙樂園舉辦的活動，未料發生意外後導致其全身71％面積燒傷，救治期間曾因敗血休克昏迷5個月，醫生一度建議拔管放棄治療，但醒來後積極復健，現在已經可以自己進食、喝水。

佩璇媽媽回憶，意外發生後，收掉經營的早餐店全力照顧她，6年以來，從看不見她的進步，到學會坐著、聽得懂別人的指令、可以自己拿湯匙吃飯、喝水，「雖然都小小的，但對她而言是經過多少的努力才達成」，下一個目標則是學會站立、走路外，更要重返舞台演出。

擔任電機工程師的建維，工作時因配電盤爆炸灼傷，造成全身61％面積燒傷，住院達85天，他回憶，「醒來的時候只有感覺到痛」，希望盡快復健後，再重返喜愛的登山活動，也希望盡快重返職場。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，陽光基金會每年陪伴約700位燒傷朋友，從急性的傷口處理，出院後還要經歷水泡期，平均還要經過2年的疤痕增生等，這些可能會造成肢體變形等生理影響外，如果要重返社會還要面臨外人異樣眼光等。

陽光基金會希望籌募4300萬燒傷生心理重建服務經費，提供燒傷專業復健訓練、心理重建、經濟援助等服務，幫助燒燙傷者早日康復重返生活常軌，捐款服務電話：（02）2507-8006分機511洪小姐，或可洽陽光基金會官網。

(中時 )