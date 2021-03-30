林艾璇（大元）過去飽受扁桃腺反覆發炎困擾，喉嚨時常疼痛，年初她忙完寫真集《數到3之後》宣傳後，於2月多動手術切除。她30日出席活動，透露手術後恢復良好，她開刀前上網查資料，有許多人術後吃流質食物，可能會瘦6、7公斤，讓她肆無忌憚地在過年期間大吃特吃，沒想到術後1個禮拜她恢復迅速，已能正常飲食，總共只瘦1公斤。不過她認為，除非痛到不行或嚴重化膿的程度再開刀，她坦言開刀非常痛，若生小孩十分，扁桃腺手術就有七分痛，剛出手術室時還痛到淚流不止。

大元男友鼓鼓近期加入《全明星運動會》第二季，她讚節目帶動運動風潮，周遭的人沒事就會約打羽球，前幾天跟胡釋安等好友相約打美式躲避球，體驗到不像學生時期的躲避球，球款較軟，玩起來很紓壓、刺激，胡釋安還故意鬧她，目標砸中大元的頭，沒想到還真被砸中，礙於彼此身高差太多，她多次想反擊都失敗，笑說：「沒關係，找機會再打他的頭」。

至於鼓鼓參加比賽後身材變好？大元笑說：「他身材一直滿好的，有更精實，但變很黑」，由於節目拍攝時間長，鼓鼓認為大元體力可能不堪負荷，但若有機會參賽，大元表示「我滿不怕輸，會堅持到底」。她也讚李佳薇認真、進步很多，林靖倫則令她刮目相看，各項目都強。她近期休養期間廚藝大增，拿手包括炸雞排起司咖喱飯、蘿蔔蛤蠣湯等，也想嘗試做甜點，若鼓鼓有邀她探班，會準備美食、飲料慰勞大家。

鼓鼓4月底迎接36歲生日，大元直球放閃「有我的陪伴就是最好禮物」，而她30日出席伊甸公益活動，陪慢飛天使慈慈體驗一日小店員，她坦言很喜歡小孩，從小夢想當媽媽，先前同門好友簡廷芮閃婚閃孕，讓她燃起「媽媽魂」，還藉此得知許多月子中心、收復帶等資訊，愛開玩笑的她說：「本來想在愚人節po照，我都準備好了，但之前看到一些事，還是不要隨便po假懷孕」，原想30歲結婚，似乎越想越不會達成，現在她以工作為主，笑說「現在有媽媽要撫養，還有些需要支付的經費，這種事隨緣，先好好工作賺錢」。

(中時 )