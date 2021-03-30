臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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最後一批120束燃料棒本月28日凌晨送抵基隆港貨櫃輪上，準備運至美國，形同宣告「核四正式走入歷史」。消息在網路上引起高度討論，不少人認為，蔡政府忽視「以核養綠」公投於2018年11月24日以近590萬的同意票數、超過投票權人數4分之1門檻通過的事實，獨斷專行；更有人狂酸蔡政府及其支持者：「用愛唬爛、用肺吸碳、黨國萬歲。」

在層層警力戒護下，6輛載有核四燃料棒的貨櫃車，從新北市貢寮區龍門核能發電廠出發；運送工作由保二總隊主導，由新北市警局瑞芳警分局、基隆市警局、基隆市警局第四分局、基隆港警總隊、國道公路警察局等，出動上百名警力、百餘輛警車從旁戒護。台電原訂去年11月送出最後一批燃料棒，因船期喬不定，提前至去年10月，但又因儲運箱不夠，無法完全運完，這次確定是最後一批，也代表核四重啟無望。

「以核養綠」公投領銜人黃士修今年1月21日曾在記者會上痛批，民進黨政府有感重啟核四公投可能會通過，近期都在冷處理，「不過反核團體倒是很著急，只要把燃料棒都送走，就能名正言順廢止建廠執照，但建廠執照廢了再申請就好，重要的是運轉執照。」黃質疑，「送出核四燃料棒」只是2017年時代力量立委徐永明，在立法院經濟委員會的預算案附帶決議；附帶決議本身沒有拘束力，但反核團體卻常用各種話術沒收全民公投的民主權利，依附政黨的反核團體到底在怕什麼，為何不敢正面對決，解決困擾台灣30年的問題？

針對蔡政府將最後一批核四燃料棒運回美國，網路討論熱烈，有網友諷刺道：「用愛唬爛、用肺吸碳、黨國萬歲。」其他網友也紛紛表示：「花好幾千億就這樣給他放著真無言」、「一提到能源產生的後續問題，就一堆『不然放你家』、『不然蓋你家』的留言，真可笑」、「不要新的核四，要那個幾十年前危險的核一核二核三？這邏輯我不行」、「核能不行（有輻射）、風力不行（影響藻礁）、水力不行（天生因素）⋯⋯看來只有太陽能了！」「台灣人那麼有愛心，用愛發電就夠了」、「用愛發電！用肺發電！大家發起來！」「沒穩定電源，斷送台灣經濟成長的路」。

(中時新聞網)